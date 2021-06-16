林姓中尉排長被控對女性同袍「假安慰、真性侵」，不顧女子推拒，竟還嘲笑「下體都那麼濕了」。新竹地院審結，依強制性交罪判林男4年徒刑；林男另被軍方處分撤職，他不服，對國防部提告請求撤罰，台北高等行政法院將參考刑事判決結果，擇期開庭審理。

刑事判決指出，林男和軍中同袍一對情侶是朋友，欲借用情侶同居的租屋處，但因男方有事，2019年8月21日遂由女方陪同。當天晚上8點45分，林男見女子心情不佳在陽台抽菸，竟獸性大發，先佯裝安慰把女子帶進屋內強吻，不顧女子反抗，更進一步性侵得逞。

女子被侵犯後，同日晚間9點4分傳LINE給男友哭訴，待林男離開後，同晚9點半再撥打113求援，隨後並至醫院驗傷，檢查結果有左側大陰唇約0.3公分擦傷，警方採檢林男唾液送驗後，也發現與女子外陰部殘留的DNA型別相符。

女子甚至指控，林男射精前還嘲笑她「下體都那麼濕了，還說不要」，但林男偵審期間均否認犯行，辯稱是合意性交，女子反抗只是女性矜持，如果女子真的不願意，不可能2人都沒有明顯外傷。

竹院認為，女子若非親身經歷，恐無法在過了1年8個月後，仍能在法庭上具體證述案發經過，且林男自承2人沒有恩怨，女子沒必要誣衊他，因此認定林男犯行，依強制性交罪判他4年徒刑。

全案曝光後，部隊另進行行政調查，決議處分林男撤職、停止任用5年，自2019年9月6日生效，林男不服循序提起行政訴訟。北高行為避免在性侵行為的認定上與刑庭不同，造成裁判歧異，原本裁定停止訴訟，現刑事判決結果已出爐，將擇期繼續審理。