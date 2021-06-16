全國疫情三級警戒，文藝活動都停辦，新竹縣長楊文科和文化局長李安妤共同錄製「客家諺語教室」影片，持續推廣客語，並與金曲客家創作歌手邱廉欽合作，創作抗疫客語歌《一條心》，希望用溫暖的歌聲撫慰人心。

楊文科表示，很多民眾都因疫情宅在家，多為孩童在家學習煩惱，特別製作「客家諺語教室」影片，提供另一個線上頻道選擇，讓家長能陪孩子一起在家學習有趣的客家諺語，欣賞豐富藝文表演，增進彼此親子關係，一起安全度過疫情。

「客家諺語教室」每周二、四上午在新竹縣文化局YouTube頻道播出，每則教學影片短短30秒，透過動畫教導民眾許多富有意涵的客家諺語，如「人愛人打落，火愛人燒著」、「拈燒怕冷，一事無成」等，只要加入文化局粉專，就能知道更多有趣的客家諺語。

楊文科並表示，全台疫情進入三級警戒後，原有所有人的生活節奏都變了，更有些民眾也不免跟著惶恐，文化局特別和金曲客語創作歌手邱廉欽合作，創作抗疫客語歌《一條心》，希望用溫暖的歌聲撫慰人心，也感謝前線醫護和防疫人員堅守崗位。

楊文科希望透過這首歌曲的傳唱，撫慰社會不安的情緒，給予大家安定的力量，網址：

https：／／www.facebook.com／WKYang.HC／posts／2704410883184308

楊文科為鼓勵民眾在家防疫也能持續參與藝文活動，請文化局規畫「抗疫不抗藝」，支持縣內的藝文團體，文化局在臉書粉專【竹縣go藝思】推出線上音樂會、兒童劇、客家諺語教室、電子書免費看、線上電影院、線上美術館等內容，歡迎民眾一起來逛雲端、挺藝文!