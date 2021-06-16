疫情導致全國學校皆採線上教學，高中學生及家長都關心學習歷程檔案如何因應調整，新北巿教育局與陽明交大EWANT平台合作開設「新北市自主學習課程專班」，讓學生能依據不同需求，適性探索各大學課程。

新北市教育局表示，「新北市自主學習課程專班」從暑假開始，將提供各項線上教學資源。自7月起，學子可從陽明交大高中磨課師網頁點入（https：／／www.ewant.org／local／enterprise／coursespage.php？id=276），即可自由選擇例如「人魚線研究院」、「超級英雄的物理學」、創業計畫書撰寫」等有趣又免費的課程，線上課程結束後同時獲得時數證明，讓學生即使暑假在家也可適性探索大學課程，充實自己也豐富學習歷程檔案。

新北市教育局也提到，除了依學生不同需求，提供與大學合作的線上自主學習課程外，更邀集全市公私立高中教務主任，辦理線上學習歷程檔案諮詢會議，提出未來高三「穩固基礎學力、強化自主學習」策略方向，並規畫暑期線上「POWER UP學習歷程檔案」教學特輯，指導學生製作學習歷程檔案。

新北市教育局指出，相關內容包含大學升學資訊、如何進行自主學習及資料統整技巧等關鍵重點，讓學生製作檔案不再卡關，順利完成線上自主學習及學習歷程檔案的準備，將於7月配合其他暑輔線上課程一同上線。

新店高中教務主任張惠芝受邀參與線上學習歷程檔案諮詢會議。她說，暑假期間，除了學校例行的重補修課程外，能針對學習歷程檔案提供更多外部資源，讓學生培養自主學習的能力是很重要的。

海山高中教師左郁安則說，因疫情影響已經線上授課近1個月，學生大都也習慣線上課程的模式，若在暑假能持續此種線上學習方式並結合大學自主學習線上資源，不僅強化學生資訊整合運用能力，也豐富自主學習的範疇，未來呈現這部分的學習歷程檔案將更加精采。