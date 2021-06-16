台積電明(17日)除息，每股將配發2.5元現金股利，對於現金殖利率不到2%的台積電，百萬股民常問要不要參與除息，以及應該除息前買還是除息後再買等問題，分析師表示，根本不用考慮會不會填息的問題，填息只是時間早晚而已，以台積電無論從景氣面、產業面以及趨勢面來看，都沒有問題。

台積電股價在上周五(11日)重返600元，本周股價持續在600元之上，今股價雖開低走低，但在605元至608元之間震盪，目前股價在所有均線之上，摩爾投顧分析師何基鼎表示，不用考慮會不會填息的問題，以目前的走勢，一個月、半個月內填息的機率是很高的，甚至秒填息也都有可能，分析師鐘崑禎看好台積電從景氣面、產業面以及趨勢面來看，都沒有問題，在聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議的不確定因素解除後，外資、投信等法人的買盤一定會越來越踴躍。

由於台積電股息殖利率不到2%，加上股息超過2萬元需扣除二代健保補充保費，股民經常猶豫應該除息前買來參與除息，或是等除息後再買，分析師陳昆仁表示，如果買台積電只是為了股息，其實並沒有賺很多，看的應該是成長性，因此並不用特別為了股息考慮如何操作，目前法人估台積電今年可以賺23-24元，明年還會持續成長，近期股價除5月一度掉到518元，大多在570元至600元之間震盪，投信也一直買，但因近期台積電走勢較溫吞，股民也可以考慮台積電設備廠等受惠族群。

台積電17日除息，配發的是去(2020)年第4季的股利2.5元，預計7月15日入帳，估計將影響台股大盤指數約22點，自2019年改為季季配後，台積電過去7次除息均順利填息，其中有3次在除息當天即快速填息，填息時間最長為15個交易日，至於最近一次除息則是花了13個交易日。

至於台積電日前公告今年第1季每股將配發現金股利2.75元，預計將在9月16日除權息。