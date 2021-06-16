平鎮高中「怪力男」李灝宇確定與費城人隊簽下一紙小聯盟合約，而他高中教練吳柏宏也替子弟兵高興，相信李灝宇強烈的企圖心下可以在最快時間找到自己的節奏，「在未來非常艱苦的路一定要堅持下去，加油！恭喜灝宇！」

李灝宇在高一時就展現優異的長打能力，2019年U18世界盃時就扛起球隊第4棒，今年高中木棒聯賽更以6發全壘打轟破陳俊秀高懸14年的紀錄，如今成功赴美挑戰，平鎮總教練吳柏宏點出原因，「他從高一起就有旅外發展的企圖心，平時練習時下足苦功，練習量也都比別人多。」

經過3年青棒洗禮，吳柏宏認為李灝宇最大改變就是體型，「他知道自己的方向在哪所以知道要加強的是什麼，雖然先天爆發力就比其他球員更好，可是他知道要闖進美國一定還要更多努力，所以不斷增強自己的力量。」

吳柏宏也提到李灝宇無論是在練習或是比賽都能有很快的應變能力，才能讓他在各階段表現名列前茅，他相信以李灝宇如此強烈的企圖心，一定能在很快的時間找到自己的節奏，但赴美後語言與環境可能會是他最大挑戰，「但因為大家都是打一樣的棒球，相信以他的能力與拚勁一定不用擔心。」

而費城人球探王金勇則表示，除了看中李灝宇的打擊能力外，也對他極高的自律性跟很強的鬥志給予肯定。