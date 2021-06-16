中國現代國際關係研究院美國研究所學者孫成昊16日指出，北約峰會14日聯合公報，把來自中國及俄羅斯的「大國競爭」視為團結北約的外部抓手，明確將中國定位為北約的「系統性挑戰」（systemic challenge）。孫成昊強調，中國不是冷戰時期的蘇聯，從未對北約構成任何挑戰和威脅。北約更不能簡單地將中國定性為「系統性挑戰」，而因此忽略雙方可以對話合作的領域，藉由製造假想敵維繫同盟團結，只會讓北約進一步迷失方向。

孫成昊在大陸《環球時報》撰文指出，本次北約峰會召開有兩個重要背景。一是拜登執政後急於修復跨大西洋關係，並在多個場合強調美國對北約的投入和重視，一改前任川普對北約的輕蔑態度。二是拜登政府繼續力推與中俄的「大國競爭」戰略，要求北約盟國齊心協力，避免美國陷入單打獨鬥的不利境地。

在這兩大背景下，本次北約峰會聚焦兩大目標：

一是透過推出「北約2030」議程重振同盟實力。該議程雖未處處劍指中國，實際上為與中國的全面競爭預埋伏筆。

二是透過協調針對中俄的政策加強同盟團結。北約峰會聯合公報多次提及俄中，認為兩國對「以規則為基礎的國際秩序」構成挑戰，包括中國崛起「從根本上改變了力量平衡」、中國對北約構成「系統性挑戰」等。北約峰會後，北約祕書長史托騰柏格重申：「北約必須解決中國崛起所帶來的安全挑戰」。

在美國對華「最嚴峻戰略競爭對手」定位及「大國競爭」戰略的推動下，北約正不可避免地淪為美國對華同盟體系中的一環。北約將中國定位為「系統性挑戰」尚屬首次，但也應理性看待這一表述。

一方面，將中國抬升到「系統性挑戰」證明北約正日益被美國吸入到對華競爭的戰略軌道。如在基礎設施針對「一帶一路」倡議發起「重建更好世界」倡議；在意識形態推動「全球民主峰會」；在軍事升級美日印澳「四方安全對話」機制；在科技打造美歐技術聯盟等。

另一方面，從北約聯合公報措辭看，「系統性挑戰」並不意味著北約已將中國視為迫在眉睫的威脅。相比將俄羅斯多次定位為「威脅」可見，北約主要安全關切源自俄羅斯而非中國。

同時，公報也強調應當與中國在諸如氣候變化等保持建設性對話，體現北約內部平衡美國對華強硬姿態的考量。