反空汙反萊毒顧健康全民聯盟發言人徐尚賢15日下午駕駛小貨車，上頭懸掛布條寫著「我不要等死，請給我疫苗」，車輛繞行高雄市政府抗議，未料遭到檢舉，警方到場開出罰單。（徐尚賢提供）

反空汙反萊毒顧健康全民聯盟發言人徐尚賢（中）15日下午駕駛小貨車，上頭懸掛布條寫著「我不要等死，請給我疫苗」，車輛繞行高雄市政府抗議，未料遭到檢舉。（徐尚賢提供）

反空汙反萊毒顧健康全民聯盟發言人徐尚賢15日下午駕駛小貨車，上頭懸掛布條寫著「我不要等死，請給我疫苗」，車輛繞行高雄市政府抗議，未料遭到檢舉，警方獲報到場，發現他連續長按喇叭，當場開出罰單。他氣得怒嗆，市政府好大官威，但他罰不怕，仍決定今天下午再上街頭「揭竿起義」。

徐尚賢先前是罷捷團體發言人，在罷捷失利後，仍繼續關心社會議題，與多個民間代表，合組「反空汙反萊毒顧健康全民聯盟」，聚焦空汙、反萊豬等議題，前往高市府、高市議會等地抗議，為民請命。

徐尚賢說，昨天他開行動宣傳車至高雄市政府抗議，「市政府好大的官威，動用警察前後包夾，企圖限制人民的自由，強制人民閉上嘴巴、束手待斃，如此草菅人命又鴨霸的政府，台灣人不甘願接受！全民定要揭竿起義！」

徐尚賢強調，堅決反對政府刁難阻擋國際認證的疫苗！堅定反抗政府讓百姓當高端疫苗的白老鼠，「AZ疫苗打完後要打什麼疫苗呢？要人民打高端疫苗嗎？政府要把我們拿來做實驗嗎？！」

高市警苓雅分局表示，轄內民權派出所15日下午2時30分接獲民眾檢舉，稱市府前有車輛鳴按喇叭，有妨礙安寧情事，警方到場後，發現徐姓男子駕駛自小貨車在市府前道路按喇叭，已影響附近住戶安寧，員警全程蒐證後當場攔查，並依道路交通管理處罰條例第41條第1款制單舉發。

雖然遭到警方開單，但徐尚賢預告，今天下午3時許，仍要繼續抗議。他怒嗆，如此草菅人命的政府，咱不甘願接受！我們要揭竿起義！將要在衛武營公園前面、三多一路上，以汽車為主，不群聚方式，繼續表達「我不要等死，請給我疫苗」等訴求。