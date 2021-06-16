法國一家法院周二下令宜家(IKEA)應該支付110萬歐元(約130萬美元)罰款和賠償金，主因為該公司對工會代表、員工、部分不受歡迎客戶進行間諜監控活動。

兩位前主管被判罰款和緩刑定罪，其他13名被告中，也有人被判緩刑。

揭露該不當行為的宜家前員工Adel Amara稱，該判決為公民進行辯護。

法官發現，在2009年至2012年間，宜家法國利用間諜式監控活動，篩選員工中的麻煩製造者，並側錄爭吵不斷的部分顧客。

宜家母公司Ingke集團在聲明中譴責這些做法，道歉並實施行動計畫，防止這種情況再次出現。

工會指控宜家法國通過詐欺手段收集個人資料，非法獲取警察局檔案，非法披露個人資料。工會律師Solene Debarre希望判決對其他公司受到警惕，110萬歐元對宜家來說不算多，但是是一種象徵。

工會指控宜家支付了費用，不當獲取警察局檔案資料，這些個人資料包括工會人士，以及與宜家發生糾紛的客戶。

宜家律師表示，公司尚未決定上訴，指出罰金遠低於上限金額。而法院主要是考量到宜家在2012年事情爆發後的改善計畫，令法院感到非常滿意。