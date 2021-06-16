Whitely滲透率持續提升，為嘉澤(3533)營運添動能，嘉澤預估，第3季及第4季營運可望維持平穩，美系外資報告指出，嘉澤正處於Intel/AMD CPU Socket升級趨勢，預期今年底Whitley市佔率可望達10%。

儘管NB及PC需求延續，且Whitley平台產品持續放量，但電子元件缺料問題干擾出貨，嘉澤5月合併營收下滑至14.99億元，月減14.44%，年減1.39%，累計前5月合併營收為79.8億元，年成長25.16%，雖然缺料問題未解，由於第2季工作天數多於第1季，嘉澤第2季營收可望較第1季季增5%。

歐美加速施打疫苗開始陸續解封，市場高度期待解封能引爆新需求，嘉澤認為，Whitely平台滲透率逐季提升，有機會成為下半年營運的動能。

美系外資最新報告指出，嘉澤為Whitley Socket第2供應商，他們希望今(2021年)年底市場佔有率從去年底的5%攀升到10%，根據嘉澤客戶調查，Eagle Stream預計於2022年開始大規模生產，至2022年底，Purley/Whitley/Eagle Stream滲透率將達30%/50%-60%/10%-20%，至於AMD伺服器/DT插槽(Socket)預計在2022/2022第2季從SP3/AM4升級到SP5/AM5；若沒有IC短缺，從客戶訂單來看，嘉澤今年應可達成伺服器/NB出貨年成長5%/15%目標。

雖然電子供應鏈缺料問題未紓解，從NB及伺服器市況來看，嘉澤預估，第3季及第4季營運可望維持平穩。