路透引述知情人士說法指出，通用汽車即將到2025年以前對全球電動車與自駕車的支出 加碼至350億美元，並擬於美國再打造兩座電池廠。

另據美聯社周一報導，通用總裁魯斯表示規劃在美國興建兩座新的電池廠。消息人士指出，該公司尚未決定美國廠房地點，估計每廠造價逾20億美元。

此外，通用執行長芭拉訂於周三與美國眾院議長佩洛西、其他重要民主黨議員商討電動車和汽車排放議題。