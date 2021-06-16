通用擴大電動車投資 擬在美建兩座電池廠 12:262021/06/16 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述知情人士說法指出，通用汽車即將到2025年以前對全球電動車與自駕車的支出 加碼至350億美元，並擬於美國再打造兩座電池廠。 另據美聯社周一報導，通用總裁魯斯表示規劃在美國興建兩座新的電池廠。消息人士指出，該公司尚未決定美國廠房地點，估計每廠造價逾20億美元。 此外，通用執行長芭拉訂於周三與美國眾院議長佩洛西、其他重要民主黨議員商討電動車和汽車排放議題。 家數、規模近年罕見 31家大股東 5月忙加碼 中國連續2個月減持美國國債 #兩座 #電池廠 #美國 #億美 #通用 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藍委酸陳時中：轉任總統府祕書長 04:102021/06/16 政治要聞 《美股掃瞄》觀望聯準會決議 標普500、那指失守歷史高點 08:532021/06/16 財經 死亡降至個位數 疫情趨緩 社區篩檢站設快速PCR檢驗儀器！陳時中：兩處汙水監測 驚見新冠病毒 04:102021/06/16 焦點要聞 電子、傳產雙引擎點火 台股換檔衝17,709點 04:102021/06/16 財經要聞 汽車業生態丕變 台廠機會來了 04:102021/06/16 財經要聞 電子代工三巨頭 車用大進補 04:102021/06/16 財經要聞 受到狹山工廠關閉影響，Honda 日規 Odyssey、Legend 與 Clarity 年底全面停產！ 09:192021/06/16 汽車情報-汽車新聞 《金融》金融身分識別 推認證後跨機構通用 07:452021/06/16 財經 解封潮來了！200兆報復性消費 帶動全球經濟成長 09:202021/06/16 財經 《台北股市》盤中焦點股：四維航、碩禾、國碩、安集、東森、華擎 10:012021/06/16 財經 6月成分股調整 羅素3000指數 電動車企業入列 04:102021/06/16 全球財經 財經熱門新聞 萬海、陽明、長榮別賣太早 老手爆這波下船時機 - 財經 紓困貸款很難辦？他跑4家全落空 網揭1原因：銀行最怕這種 - 財經 航運老大爆超狂目標價 專家這1句散戶要聽進去 - 財經 家數、規模近年罕見 31家大股東 5月忙加碼 - 財經要聞 - 工商時報 台灣全身壞了了？眼前1危機解除 謝金河洩6字有救了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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