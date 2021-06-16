稍早揭密中國將病毒武器化的澳洲調查記者馬克森（Sharri Markson），近日再公開一段影片，指中國武漢P4實驗室曾經飼養活蝙蝠。

「澳洲人報」（The Australian）調查記者兼澳洲「天空新聞」（Sky News）節目主持人馬克森（Sharri Markson），繼5月初揭露密件，指中國軍方有意將嚴重急性呼吸道症候群（SARS）冠狀病毒武器化之後；近日她再次爆料，有影片顯示武漢P4實驗室曾飼養活蝙蝠。

馬克森13日透過「天空新聞」發表「全球獨家」報導，指一個名為「傑西」（Jesse）的「地下偵查團隊」（a team of underground detectives）發現一段來自中國科學院，並且關於武漢病毒研究所P4實驗室於2017年5月開幕的影片。影片畫面顯示，此實驗室內曾經飼養活蝙蝠。

馬克森提到，基於安全理由，「傑西」團隊召集人不便公開真名，僅採用假名「波斯蒂克森」（Billy Bostickson）。

馬克森表示，世界衛生組織（WHO）調查員稍早否定武漢P4實驗室曾經飼養活蝙蝠；但她相信，有關影片可以反駁WHO調查員的說法。

影片中顯示，時任武漢P4實驗室副主任（Deputy Director）宋冬林（武漢病毒研究所網站顯示現為研究員）提到，P4實驗室在意外發生時，是由實驗外的一個「中央監控室」提供技術支援。

宋冬林又提到，武漢P4實驗室建造工程自2004年後展開；過程中，參與建造的法國專家和中國當局曾經爆發「不同理念和文化背景的激烈衝撞」。

宋冬林坦承，當時中國並無建設P4實驗室的設計和建設經驗，而且缺少「人員防護的生命維持系統的使用與管理經驗」。

影片裡還提到當時尚未被國際媒體稱為「蝙蝠女俠」的病毒學家石正麗；影片指出，她和研究團隊於中國和非洲採集1萬5000個蝙蝠樣品，以及「追蹤SARS源頭並分離出多種新型病毒」。

馬克森指出，武漢病毒研究所原本在網上公佈的相關科學數據庫，已經於2019年9月12日自網上消失。對於石正麗聲稱是遭駭客攻擊，馬克森提出質疑，指武漢病毒研究所在事後並未試圖將數據庫重新放到網上。

馬克森又質疑，WHO竟然未要求調閱相關數據庫。

馬克森播出另一段關於WHO調查員達斯札克（Peter Daszak）於一場視訊會議中發言的影片；當中達斯札克引述石正麗的說法，指武漢病毒研究遭受3000次駭客攻擊，所以自網上下架相關數據庫；達斯札克又坦承沒有要求調閱相關數據庫。

馬克森15日接受美國「福斯新聞」（Fox News）主持人卡爾森（Tucker Carlson）訪問時表示，達斯札克曾經指2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒是由中國實驗室流出的說法為「陰謀論」；不過，有關武漢P4實驗室飼養活蝙蝠的影片，證明達斯札克是呼應中國的「假訊息」（disinformation）。

在馬克森與卡爾森訪談過程中，提到達斯札克曾透過現任美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）獲得研究經費；同時，佛奇又已捲入NIAID所屬的國家衛生研究院（NIH）資助武漢病毒研究所的事件，因此達斯札克參與WHO調查疫情一事疑涉利益衝突。

馬克森5月初於「澳洲人報」爆料，揭露中國軍方科學家和高階公衛官員曾於2015年撰寫文件，內容提到將SARS冠狀病毒武器化的構想，並預料第三次世界大戰將會使用生物武器；馬克森在報導中表示，美國國務院於去年5月已掌握有關文件。

馬克森即將在今年9月發表新書「武漢真相」（What Really Happened In Wuhan，暫譯）；書中將披露COVID-19起源的相關調查研究，並將提及上述文件和影片。