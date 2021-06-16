日本贈送給台灣的124萬劑AZ疫苗在昨(15)日起大規模開打，但各地都出現些許亂象，對此，宅神朱學恒指出，在台灣打疫苗最大的亂象，就是民進黨政府的特權階級可以優先分配疫苗，他國疫苗施打的方針都是年齡優先，再來才是看職業所需，但台灣卻連網軍頭子丁怡銘都可以優先施打，錯誤的疫苗政策使人發笑。

朱學恒在臉書指出，台灣開始接種疫苗至今，有很多混亂的狀況開始發生；他指出，台灣荒謬的事情是行政院一個作梗圖攻擊民間牛肉麵而倉皇下台的丁怡銘，竟然早早的打完了疫苗，比大部分第一線醫護人員還要早打、比大部分老年人還要早打、比守護台灣的國軍弟兄還要早打，難道丁怡銘可以為上述人員解決更多的國安問題嗎？為什麼他可以先打？

朱學恒表示，特權的問題要避免就是徹底執行規範，英法都是以年齡為主、職業為輔；法國疫苗受眾目標和時間表，則是以長照機構中的中老年人優先，然後是機構工作的員工、衛生部門消防隊員、家庭幫助人員，還有專門機構的殘障人士跟他們的工作人員、七十五歲住在家裡的人、然後非常高風險的弱勢患者要有主治醫生的醫療處方，最後則是所有的衛生社會醫療專業人員，跟弱勢群體打交道的社工消防員。

朱學恒反觀台灣的施打方式，簡直雜亂無章，他指出，當初防疫學會理事長王任賢醫師就曾主張，當初如果針對所有的機師施打，根本就不會有這一波的疫情。但如果一旦疫情發生的時候，主力施打就應該是針對熱區的醫護人員和民眾，避免感染與死亡，如今台灣施打疫苗的優先順序真的必須好好重新反思。