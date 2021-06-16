警方到場酒測，雙方都無喝酒，肇事原因與責任歸屬，還要進一步調查釐清。（民眾提供／盧金足台中傳真）

長髮妹開車講手機 疑闖紅燈遭撞釀5人受傷

開車不要講手機，小心發生交通事故，害己也害人！台中市西屯區16日凌晨發生一起兩車相撞翻車的車禍，留著一頭長髮的女駕駛，稱一面開車一面講手機，沒注意燈號已轉成紅燈，疑闖紅燈，被依綠燈指示行駛的黃男撞上，長髮妹的車遭撞翻肚，造成駕駛與乘客5人輕傷，警方到場酒測，雙方都無喝酒，肇事原因與責任歸屬，還要進一步調查釐清。

警方調查，22歲趙姓女駕駛沿黎明路內側車道往中科路方向直行行駛，行經西屯區凱旋路與黎明路三段路口時，26歲黃姓男駕駛沿凱旋路中線車道往環中路方向直行行駛，兩車發生碰撞。

趙女腳部受傷流血，下車向黃男抱歉，稱自己一面開車一面講手機，沒注意燈號已轉成紅燈，剛好在十字路口被黃男的車子撞上，趙女車子翻跟斗，車子衝擊力道大到一旁的大理石橋名的柱子都被波及壓斷。

警方調查，趙女車右側車身受損，黃男的前車頭受損，無人飲酒，趙女車上有三名乘客，趙黃兩名駕駛，共五人都受輕傷。

警方初判肇因，趙女開車違反號誌，黃男行經時未注意車前狀況，警方到場酒測，雙方都無喝酒，肇事原因與責任，還要進一步調查釐清。