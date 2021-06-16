女星伊能靜與前夫庾澄慶（哈林）育有19歲兒子「小哈利」，由於小哈利去年到美國讀書，母子將近一年沒見面，伊能靜很想念小哈利，一度在陸綜上飆淚，而小哈利近日則已搭機飛抵上海，伊能靜和小哈利的合照也跟著曝光，母子終於見面了。

伊能靜上個月在陸綜《我的小尾巴》透露，她已經快一年沒見到小哈利，女兒「米粒」也很想念哥哥，再加上時差關係，伊能靜和小哈利的作息是日夜顛倒，不能像以前一樣生氣跟兒子說「媽媽找你，你都不回」，她只能透過小哈利的三餐照，來了解孩子的生活狀況，伊能靜哽咽說：「轉眼就一年，真的是，然後也不知道哥哥（小哈利）是不是知道，媽媽是這樣子在（想著他）」，伊能靜沒把話說完，淚水早就在眼眶打轉，人母思念兒子之情，讓全場嘉賓都跟著紅了眼眶。

女星黃璐昨分享與伊能靜的聚會照，伊能靜和小哈利的母子合照也跟著曝光。（圖／取材自黃璐lulu微博）

伊能靜雖未在微博透露兒子近況，不過小哈利近日則已搭機飛到上海，他結束隔離後，終於和伊能靜團圓，女星黃璐昨（15日）在微博分享與伊能靜的聚會照，伊能靜身邊的男子就是兒子小哈利，他身穿白色的愛心圖案T恤及淺色褲子，穿搭簡約又不失個性，終於見到兒子的伊能靜則開心對著鏡頭擺出「牙齒痛」的姿勢拍照，53歲伊能靜顏值凍齡，和小哈利的合照看起來不像母子就像姐弟。

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