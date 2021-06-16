近期赴美潮湧現，不論是迎接開學季，或是接種疫苗需求，不少華僑、留學生、商務人士已有返美計劃。根據易遊網美國機票銷售數據，自5月中旬開始，赴美機票就有明顯的增長，較1-4月平均銷售成長3倍以上，其中又以舊金山、洛杉磯和紐約為3大熱門航點。而目前觀察6月購票需求持續增加，預估會再比5月成長2-3倍以上。

針對有赴美需求的民眾，易遊網整理「美國直飛航點懶人包」供大家參考。以直飛航班來看，長榮航空的覆蓋性最大，美國有6個航點在6月都有固定航班，票價方面約落在7萬多，並提供鄰近座位享2-4折的加購優惠。華航則是一口氣公佈到8月份的航班，直飛航點包含有舊金山與洛杉磯，亦有推出鄰近座位加購優惠，每段每座位加購價300元美金。而聯合航空僅有舊金山每日直飛，票價相對親民，約4萬5左右就買得到，另有加碼6月30日前購買飛美加機票，週週抽升等舒適經濟艙活動。

除了機票訂購服務外，易遊網也有機加酒自由配商品，一次搞定機票、飯店需求，像是長榮飛洛杉磯，搭配三星酒店住宿9晚，含稅最低88,495元起；長榮飛紐約，入住希爾頓逸林酒店9晚，含稅最低102,964元起。此外，如需專車到府接送機服務，最低只要599元起，並有車內安心消毒保證；訂機票加購高鐵票，則可享最高省600的加購優惠。

提醒民眾，欲安排前往美國，記得需先備妥搭機前3天內的Covid-19陰性檢測報告，並下載填寫乘客切結書，抵達美國後建議再進行Covid-19檢測，以及居家隔離7天，並避免在14天內與患有重大疾病的病患接觸尤佳，多一分謹慎，保護自己也保護他人。