本土疫情連環爆，雙北市5月15日進入三級警戒，至今已有1個月之久，北市交控中心觀察，路上車流從原先下降14％、20％，如今緩步回升至減少10％，顯示人潮逐漸出籠，但公車運量持續下探，六月下旬平均日運量只剩27萬，比五月下旬更慘，捷運則維持下降7成左右。

北市交控中心觀察平日尖峰時段每小時平均車流，若以5月3日到7日（疫情前）的1346輛作為基準，進入三級警戒後的第一周、5月17日到21日為1160輛，減少14％，第二周、5月24日至28日為1076輛，減少20％，第三周、5月31日至6月6日則首度出現回升，回復到減少14％。

交控中心主任王耀鐸指出，隨著三級警戒時間越長，車流有緩步回升的趨勢，第四周、6月7日至13日為1170車、減少13％，本周二、三平均則是1214車、減少10％。假日離峰時段則持平，平均每小時車流量為5、600輛，相比疫情前約下滑5成，顯見民眾仍會自主減少外出。

王耀鐸認為，車流回升的原因很多，推測為居家辦公者為求便利，陸續或彈性地回辦公室工作，因此路上車流數有增加，但日後是否會維持相同趨勢，他則不敢斷言，因疫情變化難測，未來可能上升也可能下降。

相比私人運具，公車運量則持續下探，交通局大眾運輸科長張元榜指出，觀察5月下旬、6月上旬的數據，前者日運量平均為32萬，後者日運量則27萬，再減少5萬之多，比起過往日運量約116萬，人數確實大幅銳減，推估為部分通勤族為降低風險，轉而使用私人或共享運具。

至於捷運方面，台北捷運客服新聞組長蔡宏俊說，跟一般正常單日運量200萬人次比，目前仍維持下跌7成左右，但數據沒太大變化，上班日維持在50萬上下，假日則為20萬上下，顯示公車與捷運運量持續低迷中。