基隆市政府因應年長者行動不便，各區皆提供接駁服務。（陳彩玲攝）

市府、中山區公所派7輛防疫計程車接送長者返家。（陳彩玲攝）

市府、中山區公所派7輛防疫計程車接送長者返家。（陳彩玲攝）

基隆市85歲以上長者開始施打疫苗，昨天一名劉姓男子以「公主抱」的方式，抱著年約90歲的爺爺從山坡上走了約400公尺到施打站，背影畫面被流出，許多網友直呼，是台灣最美風景。劉男今天回應表示，這是他該盡的義務。

基隆中山區多半為山坡地，是老年人口最多的地區，西華里長陳柏豪指出，社區已邁入老年化，許多長者住在山邊，寧願每天爬樓梯，也不想和年輕人到都市居住，他說，多數長輩認為，住在高樓大廈沒有人情味，還是比較喜歡待在山上，每天出門可以跟鄰居聊天、打招呼，生活比較有趣。

昨天疫苗開打，許多長者行動不便皆搭乘專車前往施打站，其中有一名居住在中山區劉姓男子，則是以公主抱的方式帶爺爺前往施打站，暖心舉動被廣為流傳，許多網友認為是「最美背影」。劉男的奶奶表示，孫子很孝順，平常爺爺去醫院看病、住院，都是劉男親自抱著出、入家門。

劉男接受訪問時，不願多說僅表示，這些舉動是自己該盡的義務，當初只想紀錄爺爺打疫苗，如果對社會帶來正面效應他很開心，希望大家努力做好防疫、健康平安。

協和里長張中信指出，劉男很孝順，因家住在山坡上，每次爺爺需要出門，都會親自抱到平地，爬約40個階梯，再開車出門，他說，現在全國都在抗疫，疫情嚴峻人心惶惶，照片露出傳遞了真善美。

基隆市政府因應年長者行動不便，各區皆提供接駁服務，市長秘書李文圭說，為讓長者方便通行，市府也在施打站派2台防疫計程車，區公所也自付找來5台計程車，讓長輩施打疫苗後，可以搭乘返家，一律不用錢，歡迎長者及家屬多加使用。