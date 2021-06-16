隨著疫情升溫，不少餐廳客人大量流失，就算有外帶也無法彌補大量的衰退，對食品業也帶來衝擊，但是，居家自煮需求大增，冷凍食品網購訂單應接不暇，大成(1210)、卜蜂(1215)及福壽(1219)旗下工廠都需要加班趕工來應對，對Q2業績有加分的效果。

大成嘉義馬稠後食品加工廠6月陸續試產，7月將再繼續擴大生產規模，預期9月就可以全面投產，目前雞塊、花椰米、雞精、豬肉、水餃、貢丸等等幾乎全品項都要趕工生產。另外，在銷售方面、超市及網購通路大幅增加，目前工廠趕工來滿足超市及網購通路的需求，但餐廳通路則呈現大幅的衰退。

卜蜂則說，疫情之下無論是夜市還是餐廳都大受衝擊，生鮮業務影響很大，還好加工食品需求度很強，幾乎都是滿載生產，除了網購訂單多之外，通路的出貨量也是平常的2~3倍。卜蜂原先預期，農曆年過完使用到天價的黃小玉將侵蝕獲利，Q2業績恐將受到影響，不過，疫情下使得加工食品出貨量暴增，由於加工食品利潤較高，Q2業績表現應該會較之前預估來的好。

福壽目前電商規模相對來說還算小，不過近年加強B2C，品項也在增加當中，對業績貢獻也漸漸升溫，近期居家自煮需求旺，也是加班趕工供給市場所需。疫情衝擊下，福壽的飼料、寵物食品銷售度反而大增，另外，以外帶為主的起家雞生意也很好，對Q2業績來說不無小補。

另外，台灣的常溫咖啡市場進入戰國時代，上半年度罐裝咖啡市場相繼推出相關產品，味全(1201)旗下的咖啡貝納頌看準上班族對於極品大高品質咖啡風味的需求，並因應疫情所需，上架至各電商平台，搶攻居家辦公的咖啡商機。