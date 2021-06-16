南投縣集集慈德寺透過國民黨南投縣黨部，捐贈給南投縣醫療物資，由縣長林明溱代表受贈；藉此降低南投縣社區傳播風險。（陳世宗攝）

南投縣集集慈德寺透過國民黨南投縣黨部，捐贈南投縣醫療物資「快篩劑1560個、防護衣1500件、護目鏡5000個、防護面罩5000個」，16日上午由慈德寺體證法師及立委馬文君、許淑華等代表捐贈，由縣長林明溱代表受贈；林明溱說，藉此全面落實各項防疫工作，以降低南投縣社區傳播風險。

隨著疫情持續蔓延，各地政府都上緊發條積極抗疫，台灣的醫療資源已經趨於飽和，很多醫院的醫療物資快速消耗；南投縣集集慈德寺透過國民黨南投縣黨部，捐贈南投縣醫療物資「快篩劑1560個、防護衣1500件、護目鏡5000個、防護面罩5000個」給南投縣政府。

林明溱表示，國內新冠肺炎疫情嚴峻，南投疫情雖不如6都及鄰近縣市嚴重，縣府團隊以嚴謹的態度整備，以料敵從寬、禦敵從嚴的態度，高規格嚴守社區防線，並配合中央流行疫情指揮中心政策；感謝慈德寺透過國民黨南投縣黨部捐贈南投縣醫療物資，縣府會將防疫物資發放給第一線醫護人員使用。

今天上午參加捐贈儀式，與會有立委馬文君、許淑華，南投縣黨部主委何勝豐、南投縣黨部書記長劉鴻烈及縣籍議員等，透過慈德寺捐贈的防疫物資；落實南投縣各項防疫工作，降低南投縣社區傳播風險。