疫情帶動OTT數位商機爆發，中華電累計先前端午連假，Hami Video整體流量較去年端午大幅增加4.8倍，台灣大也因為疫情，「好速」專案申辦數相較疫情前成長超過3成，顯示疫情衝擊下，數位內容、傳輸需求等都是需求逆勢成長的市場，電信業也可以藉此大秀軟硬真實力。

中華電(2412)OTT平台Hami Video在端午三天連假的影視流量爆炸性成長，Hami Video獨家獻映超強大片與大戲，加上連假適逢法網奪冠大賽，整體流量較去年端午大幅增加4.8倍，每日觀看人數也較去年同期爆發成長4.1倍，創下2021巔峰；數據同時顯示，可以隨時隨地用手機、平板、電腦無縫追看影劇的Hami Video在連假期間的電腦使用量遠高於手機與平板，整體Hami Video的網頁使用量創下二年來新高，顯示客戶可能因為疫情的關係宅居時間變長，而偏愛使用電腦大螢幕來觀賞影劇，享受更優質的觀影體驗。

台灣大(3045)統計也指出，「好速」專案在疫情警戒後，本月申辦數再度攀升，相較疫情前成長超過3成，其中光纖上網120Mbps最多人申辦、而光纖上網200Mbps申辦量成長更超過6成。為了讓更多用戶體驗優質的網路服務，台灣大獨家「好速」方案推出防疫好康三重奏，首先，申辦全新「好速」光纖上網0元體驗專案，讓你免費體驗一個月，再者，「好速成(又又)智慧家電」指定專案搭售追劇神器，全新蘋果TV 4K或三星A7 Lite平板電腦0元帶回家，最後，5月18日前已供裝60Mbps光纖上網的「好速」用戶免費升速至120Mbps優惠展延至6月底。

另外，防疫期間傳統市場常見大量人潮，為避免群聚風險，中央流行疫情指揮中心與經濟部宣布針對傳統市場、超市、賣場等區域加強管制，台灣大寬頻響應防疫政策，目前已與新北市及宜蘭縣政府合作，依據地方政府需求，在當地各大傳統市場建置攝影機及廣播系統，讓政府透過即時影像遠端進行市場人潮分流管控，落實強化採買人流、出入口管制等必要防疫作業，即時且有效地採取相應措施，降低採購群聚，減低疫情持續擴散的風險。