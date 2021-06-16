就在市場等待美國聯準會，將於美國時間16日時發表談話時，韓國股市盤中又創下歷史新高3281點，KOSPI目前在3,276.25點，上漲17.62點或0.54%，同時，2021年至今已漲約14%。至於韓元走貶，韓國公債殖利率則表現不一。

三星電子漲0.62%，SK海力士漲0.39%，電池製造商LG化學與網路業者Naver分別跌1.59%與0.65%。

美國聯準會目前面臨著通膨上升速度比預期來得快，同時，還有好幾百萬美國人因為疫情影響下，到現在已一年多還找不到工作。

根據韓國央行5月27日的政策會議記錄，七名決策專家中大多數都表示，應該要準備暫停已延長實施的新冠疫情大補助計畫。

一美元可兌換1,117.9韓元，韓元走貶0.08%。

韓國3年期公債殖利率下跌0.5個基準點至1.302%，而10年期的則上漲1.6個基準點至2.087%。