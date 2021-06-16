電動卡車新創公司Lordstown Motors高層周二宣布，這家陷入困境的公司已經獲得足夠資金能營運到2022年5月，且仍可望在9月底開始限量生產備受關注的Endurance電動皮卡。

受此消息激勵，Lordstown Motors周二股價大漲11.34%，收在10.31美元，盤中一度飆升15%。受到生產和營運方面的不確定性影響，該公司今年來股價已將近腰斬。

周一該公司才剛宣布董事長兼執行長，以及財務長下台的高層人事異動案，其股價應聲崩跌18.8%，收在9.26美元，創下去年秋季上市以來的最大單日跌幅。

Lordstown新任董事長Angela Strand表示，這是這家汽車製造商「嶄新的一天」，我們日常的營運沒有中斷，也不會中斷，在我們彼此的關係上，以及非常重要的，在與我們客戶、合作夥伴、供應商和股東的關係上，我們仍將致力於激勵、建立和保持這份信心和透明度。

Lordstown上周向投資者提出警告，稱因為缺乏資金，該公司「非常懷疑」能否撐到明年，引發這家新創公司即將破產的擔憂。

周一Lordstown宣布董事長兼執行長Steve Burns，以及財務長Julio Rodriguez已經辭職。

在此之前，針對放空機關Hindenburg Research對Lordstown誤導投資人的指控，Lordstown董事會發布了內部調查結果，報告指出，電動皮卡Endurance的預訂數量確實失真。但Lordstown董事會駛斥Hindenburg Research的其他指控。

今年3月Hindenburg Research指控Lordstown利用「假」訂單為其 Endurance電動皮卡籌集資金，並指控這款皮卡距離生產還有數年之久，但Lordstown卻堅稱有望在今年9月投產。

該公司周一表示，預計Endurance將在2022年第一季開始交車。