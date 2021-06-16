隨著記憶體價格續強，加上邏輯及類比IC產品展望也優於預期，研調機構IC Insights調高今年半導體產值成長預估，預期將成長24%，高於先前預期的成長19%，增幅將是16年來第3高。

IC Insights表示，動態隨機存取記憶體（DRAM）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格持續強勢，DRAM供應依然緊張，預計下半年價格將持續上漲，全年DRAM產值可望成長41%。NAND Flash價格於第2季趨於穩定，下半年價格可望上漲，全年出貨量將增長32%，產值將成長22%。

另外，許多邏輯及類比IC產品展望也優於預期，帶動今年半導體產值成長高於預期，增幅達24%。不計記憶體的半導體產值估將成長21%。

IC Insights預期，今年半導體總出貨量將增長21%，產品平均售價將揚升2%，全球半導體產值將成長24%，增幅將是16年來第3高，僅次於2010年的33%及2017年的25%。

IC Insights指出，類比IC產值於2019年下滑8%後，2020年小幅成長3%，預期2021年可望成長達25%，出貨量將成長20%，因市場供需吃緊，今年類比IC平均售價將罕見上漲4%，上一次漲價是在17年前的2004年。另外，預計汽車專用類比IC市場今年將有31%的增長，主要是出貨量增長30%推動。

邏輯IC市場方面，IC Insights預估，今年出貨量將增長24%，其中，工業用邏輯IC產值將成長47%，汽車用邏輯IC產值也將成長39%，消費用邏輯IC產值將成長38%。