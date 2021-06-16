近期發生日本議員說台灣宣稱「只需要100萬劑疫苗應急」、泰國否認蔡英文總統說「泰國優先把疫苗留在國內」、菲律賓也否認「台灣國產疫苗可望銷往東南亞」等事件，國民黨立委馬文君批評蔡政府，「七天之內，訛詐三國，民進黨政府行騙天下，不只欺瞞百姓，連友邦也照耍不誤？」

馬文君表示，日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗後，爆出原本日本打算捐贈更多卻被台灣拒絕。府院黨大動作痛斥是「假訊息」，結果自民黨的參議員佐藤正久在電視上侃侃而談，說台灣宣稱「只需要100萬劑疫苗應急」。

馬文君指出，前天我們宣稱採購到的疫苗遲遲無法到貨，蔡總統卻甩鍋泰國，說是因為泰國代工，要「優先把疫苗留在國內」，結果被泰國總理府打臉，沒這回事。昨天《鏡週刊》報導菲律賓政府來函，說「台灣EUA審過就認」 ，又說「國產疫苗可望銷往東南亞」，指揮中心副指揮官陳宗彥上午被問起這問題，模稜兩可，未置可否，結果中午又被菲律賓總統府打臉，直接否認。

馬文君批評蔡政府，七天之內，訛詐三國，民進黨政府行騙天下，不只欺瞞百姓，連友邦也照耍不誤？再往前，民進黨公職民代，綠營側翼粉專名嘴胡亂指控香港的「復必泰」疫苗快要過期。高端疫苗去年還放話已經接到馬來西亞訂單要採購300萬劑，結果訂單變成MOU，MOU變成空氣，為此還被金管會罰款，但股價已經漲一波帶走。

馬文君痛批，「整個東亞，東南亞都快被我們黑過一輪，民進黨政府到底騙夠了沒？可以停止自欺欺人了沒？」