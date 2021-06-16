高雄市一名謝姓男子2019年1月間騎機車經過三民區天祥路一處巷弄，卻因車輪不慎輾到破損的水溝蓋，導致左髖股骨頸骨折，因傷不能工作3個月，憤而向三民區公所要求賠償共計146萬餘元。高雄地院審後認兩者無因果關係，判區公所免賠。

判決書指出，謝姓男子主張，2019年1月26日晚間6時許，他騎機車經過高雄市三民區天祥路125巷，但當時天色昏暗巷弄狹小，他為了會車沒能閃避破損的水溝蓋，前輪先陷入後，後輪翹起而人車倒地，致其左髖股骨頸骨折。

謝男控訴，三民區公所對於公共設施維護有缺失，害他受傷支出醫療費用1萬元、看護費用18萬元、因傷不能工作3個月損失6萬9300元、勞動能力減損損失70萬餘元以及非財產損害50萬元等，求償總計146萬餘元。

三民區公所回應，水溝蓋雖有破損，但面積僅約119.25平方公分，且經機關人員測試，反覆以高於或低於謝男當時的行駛速度通過水溝蓋，每次均順利通過，實在不可能發生前輪陷入坑洞卡住而致後輪舉起的事，且，水溝蓋並非謝男騎車經過該巷弄的必經之路，實在難斷定其摔車與水溝蓋有關。

高雄地院審理時，採信區公所所提出的模擬試騎說法，也認定騎車經過時可能會使車輪稍微下沉，但不至於導致摔車，對於謝男的主張難以採信，也斷定其事故與水溝蓋破損無因果關係存在，請求賠償無理由，判區公所免賠。可上訴。