高端二期解盲後，昨天正式向食藥署申請緊急使用授權（EUA），但同一天傳出菲律賓有意採認我國EUA標準，但後來菲國官方否認，外界質疑特定人士放話炒股，檢調已介入調查。國民黨文傳會主委王育敏今天表示，請蔡政府不要再把大內宣做過頭，高端尚未完成EUA，竟有人刻意放話帶風向，後遭菲國重重打臉。

王育敏說，國際疫苗採購未到貨前，蔡政府把希望放在國產疫苗，特別是高端疫苗，但高端股價昨天暴漲暴跌，經檢舉檢調已開啟調查，這引發弊端傷害國產疫苗。

王育敏敬告蔡政府不用再做大內宣，她批評，對於菲國是否來函，指揮中心昨天第一時間故弄玄虛，彷彿有好消息，但其實是假消息，她譴責蔡政府輿論操作，混淆民眾視聽，讓國人誤以為是好消息，實質上被國際重重打臉。

王育敏強調，國人需要的是政府務實做事。讓高端疫苗繼續往下走到第三期，最終有好的三期報告，在這之前，請蔡英文總統盡快跟國際爭取更多疫苗來台，動用政治影響力，告訴美日台灣需要更多疫苗。