彭博報導，黑石集團（BX.N）接近達成以約30億美元估值收購SOHO中國（00410.HK）的交易，這將是黑石在大陸的最大一筆房地產投資，收購SOHO中國的交易最早本周宣佈。

黑石集團總部位於美國紐約，是一家全球領先的另類資產管理和提供金融諮詢服務的機構。以SOHO中國上一個交易日收盤價計算，其市值約為198億港元（25.5億美元）。值得注意的是，SOHO中國股價最近兩周接連暴漲，6月漲幅高達58％。

早在2020年3月初，就有媒體報導稱，黑石集團正在與SOHO中國進行私有化談判，價格為每股6港元，交易共計約40億美元。但是，因疫情及債券市場的動盪，黑石關於SOHO中國私有化的洽談陷入停滯狀態。最終，在談判進行了5個月之後，SOHO中國與黑石官宣分手。

2020年11月，市場再度傳出SOHO中國私有化的資訊，這次買方為高瓴資本。不過隨後，高瓴資本火速澄清，稱無意私有化SOHO中國。最終，SOHO中國是否又回到與黑石集團進行私有化，答案即將揭曉。