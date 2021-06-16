台灣疫苗短缺，鴻海創辦人郭台銘擬自購輝瑞BNT疫苗，能否順利到貨各方矚目。媒體人黃暐瀚15日在《關鍵時刻》政論節目中表示，最近看到一篇新聞報導稱BNT總廠不喜歡郭台銘，而郭台銘又說了四個字「忍辱負重」之後，黃暐瀚解讀，輝瑞BNT疫苗快要來了。

《新新聞》近日以獨家報導稱，郭台銘被德國原廠嫌太政治性、太權謀、找媒體放話；對此，黃暐瀚認為，郭台銘最近有講過任何話嗎？這則新聞出來以後，新聞圈都在議論紛紛，但郭台銘只跟他部屬、親近幕僚講了四個字：「忍辱負重」！

黃暐瀚認為，如果他所問到的訊息是對的，代表郭台銘是最希望輝瑞BNT疫苗真的能夠進來台灣。就是因為輝瑞BNT疫苗快要進來台灣了，所以要趕快開始稀釋郭台銘的功勞。

黃暐瀚分析，這件事情，有人不想讓郭台銘把功勞整碗端走，所以才傳出其實BNT總廠不喜歡郭台銘，不想跟郭台銘談，降低郭台銘的貢獻度，把郭台銘講得可有可無。

黃暐瀚質疑，如果真如新聞報導所稱，BNT總廠不喜歡郭台銘，郭台銘只要把錢留下來就可退出談判，如此說法並不合邏輯。原因是政府並不缺預算，而郭台銘的角色也一直都在，所以黃暐瀚研判，輝瑞BNT疫苗快要進來台灣了，所以會有傳言BNT總廠不喜歡郭台銘，目的是要趕快稀釋郭台銘的功勞。