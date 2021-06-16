BOSS直聘研究院6月15日發布《2021應屆生就業趨勢報告》，顯示大陸2021年應屆生求職招聘市場相較去年明顯回暖，招聘需求年增率增長52.5％，校園徵才平均招聘薪資為6112元（人民幣，下同），年增率增長4.7％。在就業城市選擇上，BOSS直聘統計，2021年校園徵才崗位62％來自一線和新一線城市，較去年輕微下降。

截至5月，大陸2021年應屆生招聘規模年增率達到52.5％。2021年春招季隨著經濟持續復甦，不同規模企業的應屆生招聘年增率均超過40％。其中萬人以上規模的大型企業應屆生需求量年增率增幅達59.6％。

根據界面新聞引述該《就業報告》數據顯示，2021年校園徵才職缺的平均招聘薪資為6112元，年增率增長4.7％，繼續保持連年小幅增長的趨勢，超過2021年應屆生6030元的平均期望薪資。

其中新一線城市的校園徵才職缺占比37％，年增率4％，已成為吸納2021應屆生就業的主力軍。一線城市校園徵才職缺25％，年增率下降4％。

另相比三線及以下城市不到1／3的畢業留存率，一線城市和新一線城市就業留存情況最好，分別達到67.6％和63.4％。其中深圳、上海、重慶是本地大學畢業生留存率最高的3個城市。