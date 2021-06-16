澎湃新聞今報導，CNN關於台山核電廠有關情況的報導引起外界關注。對此，中國生態環境部（中國核安全局）相關負責人16日就有關問題回答了記者提問。

問：請您介紹一下台山核電廠的總體情況。

答：台山核電廠建設有兩台EPR（歐洲先進壓水堆）核電機組，由法國琺瑪通公司設計，中法合資建設和運行。自台山核電廠開始建設以來，國家核安全局始終依法依規對其嚴格監管。其中1號機組2018年12月13日商運，2號機組2019年9月7日商運。目前兩台機組均已進入第二燃料循環。自投入商運以來，台山核電合營有限公司兩台機組一直保持安全穩定運行，周邊環境未見異常。

問：台山核電廠究竟發生了什麼情況？

答：目前台山核電廠1號機組運行過程中監測到反應堆一迴路冷卻劑的放射性比活度（即單位體積或重量中所包含的放射性量）上升，但仍然在核電廠運行技術規格書規定的允許穩定運行的範圍內，滿足技術規範要求，核電廠運行安全是有保障的。

1號機組一迴路放射性水平增高主要與燃料棒破損有關。由於燃料製造、運輸、裝載等環節不可控因素的影響，核電機組運行過程中出現少量的燃料棒破損難以避免，屬於常見現象。據有關數據，世界許多核電廠發生過燃料棒破損並繼續運行的案例。

台山核電廠1號機組堆芯共有60000多根燃料棒，目前推算燃料棒包殼破損數量約為5根左右，破損燃料棒佔總數比例小於0.01％，遠低於設計中假設的燃料組件最大破損比例（0.25％）。

問：CNN報導稱台山核電廠發生了放射性洩漏事故，是否屬實？

答：一迴路放射性水平增高與放射性洩漏事故是完全不同的兩回事。一迴路在反應堆內部，只要作為放射性包容屏障的反應堆冷卻劑系統壓力邊界和安全殼密封性均滿足要求，就不存在向環境洩漏放射性的問題，而這兩道實體屏障是安全的。目前，台山核電廠周邊輻射環境監測結果顯示核電廠周邊輻射環境水平未見異常，處於本底水平，也表明沒有任何洩漏發生。

問：CNN報導稱為了避免停堆，中國核安全局批准提高台山核電廠外輻射檢測的可接受限值，是否屬實？

答：此報導不屬實，中國核安全局沒有批准提高台山核電廠外輻射檢測的可接受限值。中國核安全局審查批准的是台山核電廠一迴路化學與放射化學技術規範中反應堆冷卻劑惰性氣體放射性比活度的相關限值，這個限值用於運行管理，與核電廠外輻射檢測無關，CNN報導中概念是錯誤的。

問：中國核安全局下一步將如何開展工作？

答：會持續嚴密監控台山核電廠1號機組一迴路放射性水平，加強現場監督和環境監測工作；指導監督營運單位採取嚴控一迴路放射性水平的措施，嚴格遵守運行技術規格書，確保1號機組運行安全。同時，也將與國際原子能機構和法國核安全監管部門等保持溝通聯繫。