看好寵物市場的龐大商機，基地在台灣的亞洲虛擬廚房Just Kitchen宣布將外送服務觸角延伸至寵物鮮食，推出全新品牌「WOW CHOW 窩草寵物餐盒」，成為首家外送平台上的寵物鮮食品牌，標榜由專業的廚師團隊料理並把關安心食材，提供多款富含不同豐富營養的貓狗餐點選擇，實現一鍵下單訂餐即可為自己和寵物同時準備三餐。

「WOW CHOW 窩草寵物餐盒」品牌主打無添加任何人工調味料，目前推出包含鮮魚、雞肉、牛肉、豬肉共四種風味，在使用肉品、蔬菜等天然食材原型之下，保留了食物原味與營養價值，如「走跳世界寵物鮮魚餐」富含鈣質有助於貓狗的骨關節，其中優質的脂肪則使毛髮更加光亮柔順。針對正在減重的寵物，則可以選擇有豐富蛋白質、低比例脂肪的「清新享瘦寵物雞肉餐」，另外雞肉也能幫助鈣質吸收，是健康的最佳選擇。若為體質較敏感的貓狗適合「活力再現寵物豬肉餐」，12 種必要氨基酸一次到位，讓腸胃更舒適、加速復原、皮膚更美麗；「雄壯威武寵物牛肉餐」則含有氨基酸以及蛋白質，除了可以增加肌肉且富含鐵、維生素 B6 預防貧血、增強免疫力，整體符合不同寵物的各種條件，讓原本挑嘴的毛小孩也能輕鬆被征服。

「WOW CHOW 窩草寵物餐盒」所有餐點均由 Just Kitchen 團隊製作，並按寵物重量規劃餐點份量，目前已於板橋店提供點餐服務，之後也將再開放八德和南港等據點。同時，Just Market 嚴選市集上亦同步販售相關冷凍商品，收到時可以先冰冷凍，待需要食用再退冰加熱即可，僅需短時間就可以輕鬆讓毛小孩吃到營養又美味的餐點，完美滿足口腹之慾。

Just Kitchen 成立於 2019 年 6 月，採用樞紐供應鏈系統並融合策略性的地點設置，整合中央廚房、多元虛擬餐廳品牌及外送服務的數位企業模式，成功地將消費者所需的餐點送至目的地，同時解決傳統餐廳對於外送距離限制的問題。

Just Kitchen定位為專做美食外送的餐飲集團，旗下擁有超過 20 個品牌，有健康餐盒 Body Fit、牛肉麵淚牛滿麵、有日式咖喱鰻魚飯匠魂、還有珍珠奶茶、小火鍋、炸雞、滷味、漢堡品牌等等。同時與知名品牌合作，推出適合外送的獨家餐盒，例如美式的 TGI Fridays、米其林餐廳大三元、台式的鬍鬚張。Just Kitchen 擁有最專業的團隊，從食材的挑選、餐點的設計、烹飪的食安，到擺盤包裝，提供每一位消費者更優質的餐食體驗。提供安心的食材是 JK 廚房的使命、擁有衛生的環境是 JK 廚房的要求、快速上門的美食是 JK 廚房的目標。