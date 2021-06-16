台北市議員苗博雅昨(15)日在政論節目中提到，「目前全台灣各縣市都在陪雙北坐牢」，直言現在除了雙北以外，其他各縣市早就符合解除三級警戒的條件；針對這個說法，媒體人韋安發文指出，綠營人士多次用這些惡劣的說詞，如萬華是疫情破口、由雙北向外擴散，如今又出現「外縣市陪雙北坐牢」的說法，但實際上民眾都看的出來，柯、侯兩位市長成功壓制疫情，民進黨已經甩鍋不了了。

韋安今日發文指出，最近從指揮中心、綠營民代和側翼都發出以下言論：「疫情的破口是萬華」、「全台陪雙北坐牢（三級警戒）」、「病毒從雙北擴散到全國」、「新北確診全國第一」，想把疫情的責任歸咎和甩鍋給雙北，但這種操作的結果，只會引起民意強烈反彈、打臉和嘲諷。

韋安表示，因為無論綠營人士講再多，都無法改變顯而易見的「基本事實」，就是：這波疫情風暴是由3+11、諾富特而起。若非此單一破口，還有其它破口，則又證明中央指揮中心一年多來自詡的「國際防疫模範生」，都是在欺瞞和喊假的！

韋安認為，雙北是由於中央沒有守住邊境防疫的受害者，而非病毒破口的製造者。此外，在一個月內，柯、侯兩個市長，就在境內把疫情風暴有效壓制，而這些都是既定事實。防疫是科學、醫學和生死之戰，確診和死亡人數都是硬數據，無法模糊。如果再以藍綠攻防、意識形態、網軍口水戰應對，恐怕無法像以往般得心應手，只會讓民進黨陷入更大的危機。