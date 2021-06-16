「難不成最後是要叫我AZ混高端打？」一名網友表示，之前自費施打第一劑AZ疫苗，最近要施打第二劑時，卻被預約醫院直接取消，令他十分不滿「如果時間到又沒疫苗，難不成最後是叫我AZ混高端打，防護力會更高嗎？」

原PO昨（15）日於PTT八卦板指出，疫情還未爆發前，曾自費施打第一劑AZ疫苗，但疫情爆發後，政府取消自費疫苗，原本預約好要打第二劑疫苗，被院方以「政府更改規定，需於第一劑後10至12周才能施打」為由延期，豈知，院方後來又傳簡訊告知「當日預約作廢，請勿來院」。

原PO一看氣炸飆罵，政府一開始掛保證疫苗一定夠，當初一批疫苗還放到快過期，也保證有第二劑可施打，現在疫情爆發，再來是不是要說因為疫苗不足，所以要以未施打第一劑的為優先？他痛批，「不給打第二劑，是把我當成盤子是不是？不是很會列冊，有沒有也不會先講清楚。」

原PO接著說，如果時間到仍沒有疫苗可打，「難不成最後要叫我AZ混打高端，防護力會更高嗎？」現在繳了錢就像盤子一樣，難不成只能跟其他人一起共體時艱嗎？

民眾收到醫院的取消通知簡訊。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，不少網友也參與討論，「有接種一劑已經很好了」、「至少你贏了一半」、「現在公費的也沒得打了」、「都怪政府進的不夠」、「有打到就該謝主隆恩了」等。

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