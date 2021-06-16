針對歐盟近日討論推出數位身分皮夾（European Digital Identity Wallet）行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，猛然一驚，我們又在看別人的車尾燈嗎？

陳冲表示，過去曾經舉辦過研討會，討論大數據、數位憑證等問題，期待政府在數位時代可以預做一些基礎建設，尤其是身分憑證方面。

歐盟日前研議推出數位身分皮夾，陳冲猛然一驚，難道我們又在看別人的車尾燈嗎？陳冲表示，歐洲央行這份宣示是緊接在中央數位貨幣報告之後出爐，外界強調Wallet，有些人可能會稱之為錢包，但是Wallet內容多樣不只是錢而已，更貼近於皮夾。

陳冲指出，歐盟的宣布主要是一項數位身分(Digital Identity)的框架，旨在為民眾、企業提供數位身分，以證明各種個人屬性，例如可綁定駕照、文憑、銀行帳戶、報稅、甚至是醫療病歷等，運用範圍廣泛，可結合各種公私服務。

這一數位身分皮夾將允許歐洲民眾，可以在無需身分證明，或不必要提供個資的情況之下使用各種線上服務，最重要是，其符合歐洲個資保護規定(GDPR)，歐洲人可完全追蹤、掌握其所分享的數據去處，也可以剃除不願意納入皮夾的個資，而歐盟執委會也希望這項數位身分皮夾能在2022年9月正式推出。

陳冲表示，平時民眾苦於各種憑證提供，例如自然人憑證、金融憑證、工商憑證、健保卡或者正在研議中的數位身分證，功能又都很陽春，疫情來臨時又有實聯制、台北通、1922簡訊實聯、QR code掃描等，一時無所適從。

如果請歐盟內部市場事務執委Thierry Breton來諮詢，可能就有答案。Breton是歐盟負責數位政策的執行委員，他接受金融時報訪問時說得傳神，The new digital ID will give every European the keys to their digital twin，什麼是數位雙胞胎？典雅的說法，就是「數位分身」，每個人有個全功能的數位分身或數位身分證，還煩什麼報稅憑證？還談什麼實聯制？

陳冲說，4年前他說過Made in Future，現在恐怕要說Made in Now，台灣再不快點，就要Made in Past了，當然也不能急就章，歐盟也認知，EU citizens not only expect a high level of security but also convenience….where they need official identification.要安全、也要便捷的數位分身。