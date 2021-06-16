擠成沙丁魚也要賭警查獲賭場68人群聚罰款金達500萬。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

全台三級警戒，卻有人賭性堅強，不顧疫情可能擴散就是要賭博，桃園市中壢警方16日凌晨查獲大型賭場，現場查獲李姓負責人及賭客共68人群聚，警方破門而入看到防疫期間竟聚集如此多人看了也傻眼，所有人就像沙丁魚擠在一起賭天九牌，其中還有一名通緝犯及一名失聯移工，現場起出總賭資金額近167萬元，全案依賭博罪、社會秩序維護法移請偵辦。另依傳染病防治法函請衛生局裁罰，罰款金額高達500萬元。

警方表示，53歲李姓負責人經營職業賭場四處流竄，上周才在桃園被抓過，馬上又轉移地點挑上中壢區龍岡路一棟老舊公寓，他租下一整層約35坪空間，但賭博區域僅小小10坪房間，因為怕人多吵雜聲響引起鄰居注意，特別加裝兩道鐵門及氣密隔音窗想掩人耳目，中壢警方跟監3個月，破獲這起防疫期間超大型群聚。

警方說，現場最高齡賭客81歲，大家都說防疫期間生活受限，無法出門心情很低落實在是悶壞了，才想來賭博看看自己最近的運氣好不好，該賭場以天九牌為賭具，天九牌為每家均發4張天九牌，再分成前後2組互相配對，與莊家比較牌面點數大小，每次輸贏由莊家負責清點總下注金額，再從下注金內抽取抽頭金，當場共扣得抽頭金現金8800元及籌碼72萬5000元，賭具天九牌１副、帳單1張、點鈔機1台、監視器主機5台、骰子１2盒等物及賭客賭資現金48萬8000元、籌碼44萬8000元，合計總賭資金額達166萬9800元。