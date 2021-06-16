有些人對自己要求很高，無法忍受自己邋遢的樣子被看見，星座運勢網站「鬧鬧女巫店」分享，雙魚座、天秤座、射手座、雙子座的女生自我要求非常嚴格，根本是用女明星的標準在要求自己，她們希望活得精緻又漂亮，用心經營個人形象，根本隨時都可以成團出道。

▍1.雙魚座

雙魚女非常有女人味，她本身就喜歡美的事物，總是把自己打扮得精緻漂亮，像千金大小姐。她覺得女人長得漂亮可以得到很多好處，所以願意花很多時間讓自己變得越來越美，甚至每天量體重，控制身材，她覺得這一切辛苦都值得。

▍2.天秤座

天秤女很有品味，認真投入美的研究，無論是化妝、穿搭、配件都要夠好看、夠特別，她不可能讓自己邋遢的樣子被看到，被誇獎時看起來好像很謙虛的樣子，但如果那天沒被誇獎，就會暗自焦慮「難道我今天不夠漂亮嗎？」，對自己的要求非常嚴格。

▍3.射手座

射手女平常雖然怕麻煩，給人一種什麼都不在乎的印象，但其實她很重視外貌，用在身上的東西一定要是最好的，花錢買化妝品、保養品毫不手軟，只要聽說哪款新品好用，無論價格再高，結帳也完全不猶豫，能讓自己變美的東西再貴都不心疼。

▍4.雙子座

雙子女對自己要求嚴格的部份不是外貌，但也能上榜是因為她用女明星的標準在經營社群網站，交往不夠穩定的對象絕不公開合照，以免分手後還要刪除，每次要發貼文之前都要再三斟酌文字和搭配的圖片，希望每則貼文都有意義，非常用心經營個人形象，差不多跟偶像同等級了。