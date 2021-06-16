新冠肺炎蔓延全球超過1年，變種病毒頻傳，台灣自5月中旬以來的本土疫情，就是和在英國被發現的Alpha變異株有關。已有醫師提出警告，現在要擔心的是在印度被發現的Delta變異株，「傳染力更強，甚至會在地自我進化，極可能成為接下來的主要病毒株。」

「Delta變種，傳播力比整慘台灣的Alpha變種更強，超過50%以上！」萬芳醫院精神科醫師潘建志指出，這個新病毒導致主要疫苗的保護力下降，相信不久後將淘汰其他變種，成為主要病毒株。

潘強調，根據變種病毒的結構，以及流行病學統計，兩個方向都導向一致結論，「那就是：要挫賽了...」

潘建志引述國外研究，指Delta變種的R0值更大，恐怕超過6；英國打完兩針AZ疫苗的人，死了12個。研究指出，它的S蛋白更容易進入細胞，致病力、致死力增強。

潘建志甚至認為，目前在台灣的Alpha變種，會自我進化成Delta變種，一個免疫力缺乏、慢性病毒在體內繁殖的病人，就可以找到新的變種病毒，「不必桃園機場、不必松山機場，完成在地進化。」