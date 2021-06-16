全台疫情持延燒，社民黨北市議員苗博雅昨在政論節目稱，「全國縣市是在陪雙北坐牢」言論惹議，遭北市府痛批，難道病毒從天而降嗎？對此，苗博雅表示，言論被斷章取義，操作情緒勒索，呼籲勿做政治超譯。

苗博雅說，目前疫調結果顯示，最晚在4月29日，病毒就已進入台北市社區。但當時未能及時發現，形成群聚感染社區傳播後，北市第一步的停業措施慢半拍，造成疫情往新北市放射狀擴散。

苗博雅指出，進入三級警戒後，台北市政府在匡列、隔離、篩檢政策出現漏洞，許多該被隔離的感染者沒有被隔離，沒有做篩檢，讓感染者移動到其他縣市，再造成群聚感染，甚至疫苗分配施打都一再出問題。

苗博雅認為，議員反應實況缺失，市府指揮高層卻反應遲緩，沒有即時修正，浪費圍堵病毒的寶貴時間，自己是提醒市府，莫忘其他縣市的人民都在配合雙北，同島一命一起受苦。

苗博雅說，當天錄影之後，北市又發生更離譜的好心肝特權疫苗事件，後續的長者施打疫苗，後勤安排一團亂，基層醫護工作加倍，民怨更加高漲，這些情況都顯示市府高層指揮不當。

苗博雅強調，若雙北疫情繼續悶燒，全國解封就遙遙無期。其他縣市政府資源比台北少，但不分藍綠，該做的後勤工作都一步一腳印做好。唯獨台北市出現許多其他縣市沒有的問題。市府高層指揮不當是事實。

苗博雅痛批，整段發言的重點，是希望台北市政府做好防疫基本功，好好改善缺失，讓全台早日解封，而言論被斷章取義摘錄一句話，但實際問題不會因解決提出問題的人就消失。