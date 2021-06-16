台灣美國商會23日將發佈《2021台灣白皮書》，根據美商會今天發布的新聞稿指出，去年提出的92 項議題中，共有13項議題獲得「完全解決」的評價，創下 25 年來的最佳紀錄；此外有23項議題獲得顯著進展、23項持續觀察中、4項議題因已非委員會優先關注議題而遭刪除。

美商會表示，已解決議題主要來自於金融相關產業委員會去年的提案，而今年有許多金融相關部門議題獲致解決，展現出金融監督管理委員會、國家發展委員會及中央銀行，皆有與產業利害關係人進行建設性合作的堅定意願。

另一重大突破為能源委員會建議提供大型用電戶更具彈性之再生能源使用規範。經濟部於 2019 年底推行的草案要求此類用戶於五年內購買或生產至少契約容量10％的綠電。既有再生能源設施所生產的電力則不包含在內。然而，在商會成員及台灣業界人士的極力倡導下，經濟部去年修改了該草案，明確將已營運中的再生能源設施納入 10％的規定，減輕企業用戶自行發展再生能源的負擔。

美商會指出，今年智慧財產權與授權委員會亦在與司法院的研商會議中取得重大突破。司法院採納委員會《2020年白皮書》的建議，修訂處理重大營業秘密案件的法院指導方針及參考文件。非法所得金額在 5,000 萬元以上之案件，將受到更嚴謹的法律規範。

其他於去年白皮書中解決的議題包含，基礎設施與工程設計委員會建議修改《不動產估價師法》以允許法人企業亦能從事估價服務；化粧品委員會提出，資助國內大專院校建立以英文授課的線上化粧品安全評估員培訓課程的建議；以及化學品製造商委員會，希望儘速公布既有化學物質標準登錄相關配套措施及指引的建議。