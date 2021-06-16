36歲女星陳筱蕾曾演出林俊傑〈完美新世界〉、古巨基〈何必打擾〉MV，也曾上過《女人我最大》節目，2018年她宣布罹患腦瘤，但手術切除後才公開，未料今年又傳出復發。然而近來因新冠肺炎影響，醫療資源緊繃，昨(15日)她透露本來被安排住院5天，決定取消，改成每天自己往返醫院，善良舉動引來網友喊讚。

陳筱蕾今年3月腦瘤復發，當時她表示以為生病後，臉上不可能再洋溢漂亮的微笑，後來她決定正能量勇敢面對，變得更有自信，更愛自己。因第一次開刀時沒有將腫瘤取出乾淨，當時她就有心理準備知道有天勢必將會復發，但沒想到這天這麼快來臨，「想到要再面臨一次，雖然覺得過程有點辛苦，但因為了解，不會害怕」。

為不佔用醫療資源，陳筱蕾取消住院5天行程。（圖／翻攝自筱蕾（陳筱蕾） 臉書）

昨(15日)陳筱蕾分享諮詢許多醫生後，決定嘗試一種沒試過的放射手術，名叫「速鋒刀」，上次回診是疫情爆發前，本來訂下了住院5天、為期3天的治療行程，但因為不想占用醫療資源，「我取消了病床住院，打算每天來回」，「我會好好做好防護照顧好自己，照顧好別人！」，並分享自己全副武裝、臉上戴著面罩的自拍照。

陳筱蕾近來積極對抗腦瘤。（圖／翻攝自筱蕾（陳筱蕾） 臉書）

見此，網友回應：「妳最棒，一定可以平安度過這過關」、「早日康復」、「一定會很順利的，加油」、「一定可以成功解決它的！！！！絕對沒有問題！！」，陳筱蕾也開心說：「留言就不每個回覆囉！但我都記得你們給我對加油的鼓勵！太感謝你們的留言打氣，讓我可以完全可以心態很好放心的做治療」。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922