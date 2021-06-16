歌手陳零九本月2日確診新冠肺炎，隔天被送進防疫旅館隔離，陳零九成為演藝圈首位確診的藝人，而陳零九經過12天的治療後，他稍早在臉書透露，他PCR「雙」採陰性，已出院了，目前在家休養中。

陳零九表示，他自3日進入防疫旅館隔離，一剛開始非常無助「因為你得調適自己的心情，不可以有太多負面的情緒，但病情的反反覆覆，公眾人物的壓力，親友的關心，對朋友的內疚，都會影響很多，初期一直沒有睡好，身體狀況與情緒也因病情起伏不定」。

陳零九後來透過視訊看診，由合格中醫師開立處方簽調理，逐漸減輕病情以及心理、生理的不適和壓力，陳零九也提到，有一晚他睡眠呼吸中止症發作，陳零九從防疫旅館轉到亞東醫院，檢測新冠病毒PCR呈現陰性「接著照X光片檢查肺部發現只剩下有一點點發炎外，其他抽血心電圖都正常」。但陳零九仍不敢大意，持續服藥「最後到離開醫院前的檢查：X光片肺部目前無大礙，新冠病毒PCR檢測也二度採陰，正式得到可出院返家休養的許可。」

回憶與病毒打仗的期間，陳零九說：「我有時半夜驚醒吸不到氧氣，很有可能是來自壓力與恐慌，這個病毒不只在生理攻擊你，連你心靈也不會放過」，陳零九表示，病毒非常狡猾，症狀也千變萬化，他也再度提醒，千萬要注意防疫，不能心存僥倖。

最後，陳零九感謝醫護人員的照顧「我會好好休息一段時間調養身體，也會好好安排接下來的工作，放慢腳步，希望這次疫情大家都能平安度過。」同時，陳零九也感謝五堅情、唱片公司、歌迷以及家人的支持與鼓勵。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922