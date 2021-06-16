因疫情影響，畢業生透過網路致詞、答謝師長。（警專提供）

台灣警察專科學校16日舉辦38期學生畢業典禮，因疫情影響，全校老師及774名畢業生以視訊方式進行，內政部長徐國勇、警政署長陳家欽則以事先錄影方式致詞，期許正式服勤後發揮所學，另記住保護自己才能保護民眾，為社會做出貢獻。

警專表示，第38期正期學生此次畢業共計774人，包括行政警察科347人、刑事警察科79人、交通管理科42人、消防安全科189人、海洋巡防科78人及科技偵查科39人，因應疫情所以採用視訊舉辦畢業儀式。

徐國勇致詞表示，對畢業生們表達最深切的祝福，勉勵畢業生與時俱進的3種態度：一、充實專業、終身學習、與時俱進；二、捍衛法治、實現社會正義；三、精進執法技能、注意執勤安全。

警專表示，儘管今年因疫情未能開放師生家長進入會場，難免有些缺憾，但離情依依的感傷氣氛依然不減。所有畢業生透過視訊彼此獻上祝福，祈願彼此未來一帆風順，在工作崗位上都能全力以赴，不負國家與人民所託。