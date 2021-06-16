日本送台灣124萬AZ疫苗引起兩國之間關注，《AV帝王》原形「一代色情宗師」導演村西透日前也在微博發文：「不送台灣疫苗報恩，就不是人！」15日他又再度發文，透露自己看到台灣企業在日本報紙刊登全版廣告，感謝日本提供給台灣疫苗，讓他十分感動。

村西透在推特發文指出，台灣130家主要企業聯合起來，在《產經新聞》報紙頭版刊登全版廣告，感謝日本這次對台灣的幫助。

台灣企業刊報感謝日本送疫苗。（圖／翻攝自Emmy追劇時間臉書）

村西透感激地說，東日本311大地震以來，對於多少能報答台灣的友誼，「身為日本人的我感到驕傲」，貼文一出也有不少日本網友狂推按讚。而日本外相茂木敏充宣布，目前正在研擬後續追加第二批提供疫苗給台灣，對此，台灣外交部也表示，感謝日本政府對台灣提供協助，兩方會持續保持緊密溝通。

消息傳回台灣，不少網友轉發村西透的發文，同時也留言感謝，由於《AV帝王2》月底即將上線，還有不少網友直接歪樓：「月底上線AV帝王看到爆！」事實上，村西透曾投資電子遊戲機，又製造販賣情色書刊，還因此淪為通緝犯，大膽前衛的思考一直備受爭議。

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