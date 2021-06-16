鼎晟資產管理公司、鼎麗不動產開發2公司負責人張皓翔被控吸金100多億元，遭依違反銀行法起訴後，台北地院裁定1000萬元交保，限制居、出境、出海，定期至派出所報到。他日前遞狀請求暫時停止報到，北院考量疫情嚴峻，裁定張在3級警戒解除前不必報到，可抗告。

檢調調查，鼎晟、鼎麗2公司宣稱專門經理大台北地區的土地、建案、預售屋及停車位買賣服務，提供「保證租回」及「代客轉售」等不動產投資整合業務，保證年收利息5至12％，最高可達24％，自2011年起至2019年12月止共吸金100多億元。

台北地檢署去年4月依違反銀行法起訴張皓翔，張原本在押，全案移審北院後，法官裁定1000萬元交保，限制住居、出境、出海，每週三、日晚上應至萬華分局報到。

張皓翔日前聲請變更住居所獲裁准，原本應自本月15日起，改為每週三晚上至天母派出所報到，他另再遞狀稱新冠疫情嚴峻，後續發展不明，中央流行疫情指揮中心於本月7日宣布延長第3級警戒，希望在調降疫情警戒等級前，暫時停止執行報到處分。

合議庭考量疫情現況，張皓翔可能因定期報到，增加接觸風險，以及影響受理報到機關的防疫能量，權衡定期報到目的與手段依比例原則後，變更先前裁定，同意張在限制住居所在地的第3級疫情警戒解除前免報到。