國民黨主席江啟臣支持協助前衛生署長楊志良，為新冠肺炎死者家屬進行國賠訴訟，遭綠委王定宇質疑由政黨介入，以人民生命作為政治鬥爭的代價。國民黨文傳會副主委黃子哲今天列舉民進黨過去替人民申請國賠案例，質疑王定宇雙標，也批評民進黨發言人顏若芳只准綠營放毒、不准藍營監督，嘲諷兩人默契十足，堪稱民進黨內的「神鵰俠侶」。

「王定宇胡說八道、鬼扯瞎說，其言論才更令人遺憾與厭惡」，黃子哲說，事實上，民進黨過去在馬政府時期，協助民眾申請國賠所在多有，族繁不及備載，從食安、油電雙漲、雙園大橋斷橋、國道走山到幫學運分子申請國賠等，都有前例，甚至也有對農藥標準有疑義，綠委協助農民申請國賠等案例。

黃子哲指出，最經典的是2012年政府開放萊牛，當時民進黨擔心也開放萊豬致影響豬肉價格，時任民進黨代理主席的陳菊公開表示，若因瘦肉精造成農民損失，民進黨將義不容辭協助國賠，然而荒謬的是，民進黨執政後，逕自開放萊豬，「是否乾脆直接國賠，（民眾）不用申請了」。

黃子哲批評，此次疫情擴大造成破口，就是因為政府放寬機師檢疫、諾富特飯店未分流，到現在疫苗不足，試問哪一項不是政府過失，因此他認為協助新冠肺炎死者申請國賠天經地義，依照王定宇邏輯，那民進黨過去不就是以人民健康生命財產權，作為政治鬥爭的代價嗎？

黃子哲指出，王定宇自打臉的神邏輯，可從民進黨發言人顏若芳發現心有靈犀，新北市長侯友宜請蔡英文總統約束底下民進黨同志，不要對新北市抹黑謾罵，顏若芳說不該把民代監督當成惡意，但面對國民黨針對民進黨防疫缺失的監督，顏卻要國民黨勿作亂、扯後腿，通通視為惡意，這就是雙標。

由於王定宇和顏若芳過去曾傳出同居緋聞，但兩人均否認。黃子哲嘲諷，希望王定宇與顏若芳節制發言，說詞不要前後不一，他也佩服有致一同的神邏輯，默契十足，堪稱民進黨內的神鵰俠侶，令人驚豔。