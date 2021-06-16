南市警局交通大隊也統計，台南市今年迄6月14日止，因酒後駕車失控致A1類共計15件，較去年同期11件增加4件。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

警方仍呼籲，民眾若於家中有飲酒行為，切勿心存僥倖，酒後外出自駕。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

如一定須出門，也務必找代駕。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市5月15日進入第3級疫情警戒，民眾減少外出，據南市警局交通大隊統計，3級警戒前、後2周，事故率減少26.8％，其中A1類死亡事故也減少1件。不過警方仍呼籲，因應疫情，餐飲業禁止內用飲食，改為在家中用餐機會變大，民眾若於家中有飲酒行為，切勿心存僥倖，酒後外出自駕。

南市警局交通大隊表示，3級警戒後2周、5月15日到28日，共計發生1397件交通事故，包含8件A1類；相較前2周、5月1日到14日，共1909件，事故率減少26.8％，A1類也減少1件。

處理交通事故的員警說，事故發生與交通量有關，疫情嚴峻，民眾避出門，再者是各式休閒娛樂場所、觀光名勝景點都配合關閉，從上周末的端午連假，可見路上車流明顯比往年減少許多。

另，南市警局交通大隊也統計，台南市今年迄6月14日止，因酒後駕車失控致A1類共計15件，占總A1類93件的16.1％，此外更較去年同期11件增加4件，顯見民眾輕忽酒駕嚴重性。

根據道路交通管理處罰條例第35條規定，當駕駛人酒測值達每公升0.15毫克或血液中酒精濃度達0.03％以上，機車駕駛人處1萬5000元至9萬罰鍰、汽車駕駛人處3萬至12萬，且須吊扣駕照1至4年，甚至吊銷駕照

交通大隊表示，民眾若在家中有飲酒行為，切勿酒後外出自駕，尤其在睡前飲酒的民眾，隔日早上外出更應留意自身體內酒精是否已完全代謝，否則貿然駕車上路，很可能會觸犯酒駕的法律責任，如一定須出門，也務必找代駕。