航空警察局警員陳以倫日前考上警察大學研究所，上榜心得竟稱自己每天都在過退休生活，引起全國網友熱議，今天上午警大表示，陳姓考生發布不當言論影響警譽，招生委員會決議，撤銷碩士班陳姓考生考試資格，警政署查核陳員過去連續7年考績後，發現竟然都是乙等，且評語為工作不力，因此予以記過免職，並連帶追究直屬長官責任，立刻將航警局安檢大隊長、隊長兩名警官記過調職。

警政署罕見發出嚴厲新聞稿指出，航空警察局安全檢查大隊警員陳以倫，撰寫炫耀、浮誇與工作事實不符之不當言論，經補習班刊登於社群網站一案。經查陳員自103年畢業後分發航空警察局服務，迄108年，連續6年考績評列乙等，歷任幹部均考核評語不佳，工作不力。本案陳員撰寫炫耀、浮誇不當言論，雖係個人行為，惟對於航空警察局全體同仁每日兢兢業業維護國境安全，其浮誇不當言論，己打擊基層士氣，破壞內部團結，至深且巨，且遭致外界觀感不佳，嚴重斲傷警察形象。

航空警察局原擬議陳員記過一次，調整其他工作單位，再經該局考績委員會核議後，予以陳員一次記二大過免職；警察大學亦於本(16)日上午10時30分召開審查會撤銷其入學資格。至相關人員考核監督不周責任，核予該局安全檢查大隊大隊長蘇茂智記過一次，調整內勤航空保安科長；隊長吳金龍記過二次改調內勤警務正。

本署除將本案列為案例教育宣導外，並要求各級主官（管）對所屬同仁應嚴管勤教，尤其發現工作、生活散漫，嚴重影響警譽，不適任現職者，應斷然淘汰，爾後若未落實考核再發生類似案件，將從重追究相關主官（管）考核監督不周責任。

據了解，陳員在上榜心得中提到，「每天都是在過退休生活」，根本與警界、社會脫節，甚至疫情關係，失去生活重心，還寫到自己把法條忘得一乾二淨，才會選擇沒有法條的科目研讀。

警大表示，陳姓警員報考110學年度碩士班入學考試公共安全研究所在職全時生，6月3日公告錄取。但陳於網站張貼上榜心得，經航警局調查該言論不當，內容浮誇勤務特性，遭網路截圖流傳，影響警譽，航警依警察人員獎懲標準第7條規核予記過1次。

警大指出，110學年度碩士班入學考試招生簡章規定，應考人或參加考試成績達錄取標準者，於報名後至入學報到前，違反品操風紀受記過處分，撤銷考試資格。經16日召開招生委員會審酌事實並討論後，決議撤銷陳姓考生考試複試資格。