最新實價揭露，北市大直指標豪宅「西華富邦」，高樓層有新交易，35樓戶包含4個車位，共188.51坪，今年4月以3.35億元成交，單價每坪226.4萬元，僅次今年2月成交36樓的229萬，成為該社區今年單價第2高的交易。而買家是「快桅投資」，其負責人就是美妝通路寶雅總經理陳宗成。

今年56歲的陳宗成，是本土美妝品牌寶雅創辦人陳建造及夫人范美津的女婿，1995年陳宗成娶了陳建造的大女兒陳莉莉後擔任寶雅總經理，目前80多歲的陳建造已經進入半退休狀態，寶雅由陳宗成主掌。此次陳宗成以「快桅投資股份有限公司」法人名義以3.35億元、每坪單價226.4萬元購入「西華富邦」35樓戶。

「西華富邦」有萬豪酒店的酒店式管理，令不少知名企業家購入，儼然成為企業家指名收藏的豪宅之一，而且高樓層景觀視野極佳，能居高臨下俯瞰台北市，也兼具隱私性，吸引高資產族購入，除了做為資產規劃之外，也頗具企業主之間「磁吸效應」，不僅買房也買鄰，讓商業互動合作更上層樓。

目前「西華富邦」知名住戶，包括張忠謀家族、萬豪酒店劉文治家族、富邦集團蔡福安家族、印尼紡織大王宋家、和泰興業董事長蘇一仲家族、聯華神通集團苗豐強、水龍頭大王路達集團吳材攀家族等。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，西華富邦今年成交共8筆，平均單價約185萬，而該戶屬於「西華富邦」的中高樓層，對照相鄰樓層過去成交價落在每坪223~229萬元，所以這次成交價格屬於合理行情範圍內。

不過觀察今年以來，北市單價進入200萬俱樂部的案件，只有7筆交易，而這筆35樓戶排名第三高單價，排名第一的是「松濤苑」成交250萬元，第二名也是「西華富邦」229.2萬元，而信義計畫區豪宅「琢白」也有3筆進入200萬俱樂部，顯示目前豪宅買氣仍熱絡，即使央行將法人購買豪宅的貸款成數調降為4成，也不影響高資產族購買意願。

「西華富邦」有萬豪酒店的酒店式管理，是企業家指名收藏的豪宅之一。（圖／報系資料庫）

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