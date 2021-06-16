出道多年、曾兩度入圍金鐘獎的資深演員葛蕾，經常演出媽媽角色，演技精湛，被封為「媽媽專業戶」，日前她上節目，分享自己的理財觀念，除了當演員之外，她也嘗試過投資，不料某次投資大賠，她揭內幕，表示原本個性溫和的自己最後殺到銀行，拿蛋猛砸理專。

葛蕾上《命運好好玩》節目，分享自己的理財經驗，她表示自己的個性又很容易相信人，因為常去銀行，行員都知道她戶頭有多少錢，就不時會建議她可以投資，但葛蕾的理財觀保守，被勸到動念後，希望買可保本的項目，也希望投資下去後，錢還能保持自由提領運用，理財專員告訴她這些事情都能達成，她才決定買下去。

不料這波投資遇上雷曼兄弟事件，葛蕾收到朋友忠告，要她去確認一下投資了哪些產品，不過當時她人在對岸拍戲，等到回台了才去詢問，當時理專讓她簽了個名，跟她說4個月後可以拿回錢，她雖不安但都忍了，乖乖回家等拿回錢的時間。

4個月後，葛蕾還是沒拿到錢，又回去找理專，對方安撫她，讓她再等3個月，葛蕾只能乖乖回家，不料下午就接到銀行電話，說了一堆百分比之類的數字，她天生對數字沒概念，反問對方：「意思是100塊我只能拿回20塊對吧？」，對方回應就是這樣沒錯。

葛蕾於是準備了6顆雞蛋，隔天銀行一開門她就衝進去，到那個理專的位置狂砸，葛蕾覺得自己沒看清楚內容，是她的問題，但無法接受對方要推銷她產品時天天問候，出事了就沒人告知，還要她自己一直去問，這樣的態度她不能接受，最後事情鬧到主管出面，該理專還辯解都有打電話給葛蕾，讓她氣得怒罵對方不老實。