澳門在台辦事處暫停運作 陸委會：甚感遺憾 13:242021/06/16 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸委會：對澳門在台辦事處暫停運作甚感遺憾。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於澳門政府今(16)日宣布將於6月19日起暫時停止其在台辦事處運作，大陸委員會表示，該辦事處係依據台澳2011年互設辦事處換文內容而成立，自成立以來，我方一向秉持善意互惠態度，竭盡所能給予協助。今澳門政府單方面做出此一決定，我方相當遺憾。 陸委會強調，我駐澳門辦事處將持續運作，派駐同仁仍然會堅守崗位，勉力為台澳民眾提供服務，以確保民眾的權益與福祉。 接種數上升 香港施打近300萬劑疫苗 G7日韓會談破局 文在寅遺憾 #辦事處 #陸委會 #遺憾 #澳門政府 #運作 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歡慶警察節 三重警友會致贈警察節禮品 20:022021/06/15 寶島 吳青峰說實話官司連5贏 遺憾耗時 04:102021/06/16 娛樂新聞 北市疫苗接種一團亂 西園醫院一日三變 長輩傻眼 09:352021/06/16 生活 廣東台山核電廠有氣體濃度升 澳門監測伽傌射線正常 17:272021/06/15 兩岸 混血女星嬌喊：臣妾跟您請安 古裝照曝光網驚艷意外好看 16:122021/06/15 娛樂 時論廣場》疫苗觀光 有何不可（許高慶） 17:422021/06/15 時論廣場 台灣人在大陸》再無台粽飄香的第二年 08:192021/06/16 兩岸徵文 警察節快樂！大雅分局獨特對杯 每位同仁都有 14:492021/06/15 寶島 進不了世衛 台灣突圍！加入國際新聯盟且列重要會員 09:232021/06/16 健康 慶祝警察節桃園平鎮警友辦事處贈飛行夾克 12:482021/06/15 寶島 三峽警友辦事處慰問員警辛勞 補貼自主健康監測住宿費用 14:502021/06/16 寶島 兩岸熱門新聞 全壩體球最薄開挖最深 金沙江烏東德水電站正式投產發電 - 兩岸 放寬台胞登陸接種疫苗隔離措施？國台辦以防疫為由拒絕了 - 兩岸 - 旺報 普丁：陸4艘航母對俄無威脅 對台動武根本還未發生 - 兩岸 與復星買疫苗可獲原廠授權書？國台辦：基於商業約定會履行責任 - 兩岸 - 旺報 澳門在台辦事處暫停運作 陸委會：甚感遺憾 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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