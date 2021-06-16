對於澳門政府今(16)日宣布將於6月19日起暫時停止其在台辦事處運作，大陸委員會表示，該辦事處係依據台澳2011年互設辦事處換文內容而成立，自成立以來，我方一向秉持善意互惠態度，竭盡所能給予協助。今澳門政府單方面做出此一決定，我方相當遺憾。

陸委會強調，我駐澳門辦事處將持續運作，派駐同仁仍然會堅守崗位，勉力為台澳民眾提供服務，以確保民眾的權益與福祉。